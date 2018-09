Ator de Dawson's Creek emociona ao homenagear esposa após três abortos espontâneos

10/09/2018 | 14:11



Conhecido pelo seu papel em Dawson's Creek, James Van Der Beek homenageou sua esposa, Kimberly, no último domingo, dia 9, após postar uma foto em que revela os três abortos espontâneos sofridos por ela. O ator, que já é pai de cinco filhos, escreveu na legenda uma longa mensagem na qual reflete sobre a terminologia da expressão aborto espontâneo:

Mis-carriage, de alguma maneira, sugere que a culpa é da mãe - como se ela tivesse deixado cair alguma coisa, ou não conseguisse carregar, começa James, com o intuito de dizer que deveria haver uma nova palavra criada para descrever uma delicada situação.

Queria dizer uma ou duas coisas sobre abortos espontâneos... dos quais tivemos três ao longo dos anos (inclusive antes desta pequena beleza)... Primeiro, precisamos de uma nova palavra para isso. Mis-carriage, de uma maneira insidiosa, sugere uma falha da mãe - como se ela tivesse deixado cair alguma coisa, ou falhasse em 'carregar'... Pelo que aprendi, em todos os casos mais óbvios e extremos, não tem nada a ver com o que a mãe fez ou deixou de fazer. Então vamos limpar toda a culpa antes mesmo de começarmos.

O ator de 41 anos de idade continuou dizendo sobre a dor que viveu e pediu às pessoas para reconhecer e abraçar as mudanças causadas pela situação:

Segundo... isso vai te desturir como nada mais. É doloroso e é comovente em níveis mais profundos do que você pode ter experimentado. Portanto, não julgue a dor ou tente racionalizar em torno dela. Deixe fluir nas ondas em que vem e permita que seja dado o espaço correto. E então... uma vez que você seja capaz... tente reconhecer a beleza em como você se coloca de forma diferente do que era antes. Algumas mudanças que fazemos proativamente, algumas que fazemos é porque o universo nos esmaga, mas de qualquer forma, essas mudanças podem ser presentes. Muitos casais se tornam mais próximos do que nunca. Muitos pais têm um desejo mais profundo por um filho. E muitos, muitos, muitos casais passam a ter bebês felizes, saudáveis e bonitos depois (e muitas vezes muito rapidamente - você foi avisado).

E por fim, James encorajou seus seguidores a discutirem mais sobre o assunto que, de certa forma, é um tabu na sociedade:

Eu ouvi algumas explicações metafísicas surpreendentes para isso, principalmente centradas na ideia de que essas pequenas almas se oferecem para esta pequena jornada em benefício dos pais... mas, por favor, compartilhem tudo o que possa ter lhe dado paz ou esperança ao longo da jornada... Juntamente com uma nova palavra para esta experiência. #miscarriage #WeNeedANewName #MoreCommonThanYouHearAbout @vanderkimberly