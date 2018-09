Após ser comparada à Preta Gil em polêmica tatuagem do marido da cantora, Maísa Silva se pronuncia: Vocês acham parecido?

10/09/2018 | 14:11



Quem achou que a polêmica em cima da nova tatuagem de Rodrigo Godoy, marido de Preta Gil, havia acabado, está muito enganado! Mais um capítulo da história foi escrito agora, quando Maísa Silva se pronunciou sobre o ocorrido.

Se você não acompanhou o bafafá, calma que a gente te explica. Logo que ele mostrou que estava fazendo a tattoo, que é Preta caracterizada de índia, os comentários começaram, falando que a tatuagem era linda. No entanto, quando ele mostrou o resultado final, muitas pessoas passaram a dizer que, na realidade, o desenho parecia mais com Maísa do que a esposa do personal trainer.

Agora, a atriz jogou a história o Twitter e perguntou:

O marido da Preta Gil tatuou essa mulher ai tá todo mundo falando que sou eu. Sério que vocês acham parecido comigo?

Preta, por sua vez, não ficou atrás e, ao postar uma nova foto ao lado do amado, legendou:

Mas essa tattoo tá muito famosinha né @rodrigogodoy_ !!!

E você, acha a cara de quem?