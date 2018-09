Marcio Bernardes



10/09/2018 | 14:07



Tríplice coroa



Desde o ano do seu Centenário, em 2014, a torcida do Palmeiras sonha mais fortemente com a tríplice coroa. Claro que os mais saudosistas lembram de 1993. Nesse ano o Verdão foi campeão do Paulista, Rio-São Paulo e Brasileiro. Mas os tempos são outros.



Apesar do forte investimento nos últimos anos, alguns títulos foram conquistados, especialmente a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas a tríplice coroa é outra coisa. Imagina só ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores?



O time tem ingredientes importantes e não é um sonho de uma noite de verão imaginar que essas competições podem embelezar a sala de troféus do Parque Antarctica. O técnico é experiente e mudou para melhor as coisas em 2018. O elenco é estelar e vários jogadores competentes podem ajudar a chegar a essa conclusão.



A arrancada verde no Brasileiro comprova que Internacional e São Paulo estão ameaçados. O Palmeiras está a apenas três pontos dos líderes.



Se passar pelo Cruzeiro e chegar à final da Copa do Brasil, vai reunir espírito e emoção para buscar também a Libertadores e o Nacional.



Revolta



Compreende-se a situação financeira delicada por que passa o Corinthians. O dinheiro dos jogos na Arena é revertido totalmente para um fundo que pretende pagar a construção. O patrocínio não rende tanto quanto nos tempos de bonança da economia. A crise afeta a todos.



O torcedor, com sua paixão, as vezes não aguenta tanta humilhação. Derrotas e mais derrotas. Todo mundo sabe que o time é fraco. O grupo é fraco. O desmanche em 2018 já era esperado. Mas as peças de reposição com qualidade semelhante não chegaram.



O presidente Andrés Sanches está com dificuldades para andar nas ruas. É abordado nos shoppings, aeroportos e em todos os lugares por onde anda. Mas ele não é o único culpado.



Se o dinheiro está curto, a criatividade precisa ser estimulada. Não é possível ter tanta dificuldade para encontrar nas outras competições, jogadores com qualidade que seriam lapidados no Corinthians.