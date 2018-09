Anatel aprova transferência de controle indireto da Nextel e Sunbird

10/09/2018 | 13:46



A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou previamente a transferência do controle indireto das empresas Nextel Telecomunicações Ltda., prestadora de Serviço Móvel Pessoal, Serviço Móvel Especializado, Serviço de Comunicação Multimídia e Serviço Telefônico Fixo Comutado, e Sunbird Telecomunicações Ltda., prestadora do Serviço Móvel Especializado, a ser formalizada com o ingresso da AINMT Brazil Holdings, empresa devidamente constituída e existente de acordo com as leis da Holanda.

Segundo o Ato 6.844, publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, a anuência para a operação valerá pelo prazo de 180 dias, prorrogável, a pedido, uma única vez por igual período, se mantidas as mesmas condições societárias.

Em julho do ano passado, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já havia aprovado, sem restrições, a aquisição de uma participação de 30% da Nextel pela AINMT Brasil Holding.

Em novembro de 2017, a Anatel aprovou o ingresso da operadora no controle da empresa brasileira.