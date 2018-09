Ciro brinca e diz que reforço da segurança dele são candidatos do PDT

10/09/2018 | 13:17



Quatro dias depois do ataque ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, brincou com a necessidade de reforçar a segurança durante atos de campanha. "Meu seguranças são estes aqui. Marcelo Cândido, candidato a governador, Antônio Neto, senador", afirmou o candidato durante caminhada em Mauá, em referência aos candidatos na chapa proporcional do partido no Estado.

Nos bastidores, assessores de Ciro Gomes confirmaram a reunião da Polícia Federal com representantes das candidaturas, mas negaram que solicitaram, neste momento, reforço na segurança.

Durante o ato em Mauá, Ciro caminhou da rampa de acesso da Rua da Matriz até a Praça 22 de Novembro, ao lado de Cândido, Neto e candidatos a deputado estadual e federal.

Ele tirou selfies com apoiadores e subiu em um carro de som. No discurso, o pedetista pregou a união do País e voltou novamente a pedir votos aos candidatos do PDT.

A agenda de Ciro em Mauá foi marcada por uma presença inusitada no palco: a da diretora de TV Marlene Mattos, responsável pelos programas de Xuxa Meneghel na TV Globo nos anos 1980 e 1990.

Marlene se disse apoiadora da campanha e afirmou que foi ao ato para se encontrar com Gisele Bezerra, companheira de Ciro, produtora de TV e ex-paquita. "Acho que ela (Giselle) vai ajudar na campanha", limitou-se a dizer a diretora.