Detalhes sobre novo personagem de Grey's Antatomy são divulgados

10/09/2018 | 13:11



Ao longo dos anos, não há com negar que o elenco de Grey's Anatomy causou diversos suspiros nos fãs pela beleza dos médicos do Grey Sloan Memorial. E agora, para nossa felicidade, não está sendo diferente. A 15ª temporada está chegando, e com ela um personagem que promete abalar o coração dos telespectadores! Estamos falando do ator Chris Carmack, que dará vida ao mais novo médico ortopédico do hospital.

Segundo o relato da showrunner Krista Vernoff ao site TV Line, todos vão se apaixonar por Chris, que chegará à equipe com um apelido bem ao estilo da série: Doutor Ortho God (Deus da Orto):

- Ele é o primeiro Deus da Orto que tivemos desde Callie, que era uma Deusa da Orto na minha opinião. Anteriormente cirurgião da equipe dos Seattle Mariners, ele vai trazer a confiança desse trabalho. E Chris traz seu próprio senso de humor para o set, e isso tem sido muito prazeroso de explorar, contou Krista.

O ator, que ganhou bastante destaque pela sua participação na série country chamada Nashville, também tem no currículo sucessos como NCIS, The O.C, S.O.S do Amor, Sorte no Amor e Smallville.

A nova temporada de Grey's Anatomy vai ao ar no dia 27 de setembro nos Estados Unidos. No Brasil, ela é exibida pelo canal Sony e está disponível na Netflix.