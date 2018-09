Cantor alemão cai no mar durante cruzeiro e está desaparecido

10/09/2018 | 13:11



Os fãs do cantor alemão Daniel Kublbock estão apreensivos desde que a companhia de cruzeiros marítimos Aida Cruises informou que ele está desaparecido após cair no mar durante uma parada na província de Terra Nova e Labrador, no Canadá.

De acordo com nota divulgada pela empresa, o incidente ocorreu na manhã do último domingo, dia 9, sem dar maiores informações sobre o ocorrido. As buscas intensivas estão sendo realizadas pela equipe da companhia e pelas autoridades locais, no entanto.

Para quem não sabe, o cantor, que tem 33 anos de idade, ficou famoso em 2003 quando participou da versão alemã do reality show de competição Pop Idol, como você pode ver na foto acima.

Desde sua aparição no programa, ele lançou seis discos de estúdio, um álbum ao vivo e uma coletânea de seus maiores sucessos. E não é só isso. Ele voltou a ser notícia em 2010, quando se assumiu gay em entrevista com um jornal alemão.