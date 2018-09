Após anunciar gravidez, Fabiana Justus mostra barriguinha pela primeira vez

10/09/2018 | 13:11



Fabiana Justus resolveu mostrar a barriguinha de grávida pela primeira vez - e nós não estamos sabendo lidar com tanta fofura! Nesta segunda-feira, dia 10, a filha de Roberto Justus usou sua conta no Instagram para compartilhar o registro em que aprece de perfil, mostrando a silhueta e a saliência na barriga!

3 meses, 2 babies, e uma barriga que cresce a cada dia!!! UHUUU, agora eu posso exibi-la pro mundo! Ufa, porque já tava BEM difícil de disfarçar! Hahaha Esse post é pra AGRADECER cada comentário, cada mensagem, cada gesto de carinho que recebi desde ontem! Meu Deus! Quanto amor e quanta energia boa!!! OBRIGADAAAAA!!! Impossível responder um por um! Mas saibam que leio tudo e sou muito grata por ter vocês acompanhando minha vida por aqui! #pregnant #13weeks #twins #looksFJ, escreveu Fabiana na legenda da publicação.

As gêmeas são fruto do relacionamento com Bruno Levi D'Ancona. O casal anunciou a novidade no último fim de semana nas suas redes sociais.