Ciro Gomes faz campanha no Centro de Mauá

10/09/2018 | 11:32



O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, teve agenda de campanha no Grande ABC nesta segunda-feira. Logo pela manhã, ele caminhou ao lado de militantes na Praça 22 de Novembro, no Centro de Mauá.

Durante o ato, Ciro avaliou que a facada contra o adversário Jair Bolsonaro (PSL) não vai influenciar resultado da eleição. Embora tenha prestado solidariedade novamente ao concorrente, inclusive citando que foi colega de Bolsonaro na Câmara Federal, o político pontuou que o debate de propostas tende a se sobrepor na empreitada. "Eu sinto muito pelo que ocorreu com o Jair. Digo que não foi um incidente, foi violência brutal. Mas graças a Deus ele está bem. E ainda falta bastante tempo até a data da eleição. Muitos debates e propostas de Brasil pela frente."

O pedetista reiterou na visita ao Grande ABC o plano de tirar o nome de pessoas do SPC, além de mencionar intenção de fazer reforma tributária. Questionado sobre a implantação de unidade da UFABC (Unidade Federal do ABC), antigo debate em Mauá, Ciro disse que irá estudar a necessidade e viabilidade da proposta. "Sabemos que tem campus em Santo André e São Bernardo. Vamos conversar para saber se o melhor é abrir outra unidade ou expandir as já existentes."

Ao lado de dezenas de militantes, o presidenciável estava acompanhado de Marcelo Cândido, candidato ao governo de São Paulo pelo PDT, Antônio Neto, nome da sigla ao Senado, e postulantes a deputado pelo partido, como Junior Orosco. (Com informações de Fábio Martins)