Ao comemorar primeiro ano da filha, Eliana faz linda homenagem

10/09/2018 | 11:11



Manuela, filha de Eliana com o diretor de televisão Adriano Ricco, completa um aninho de vida nesta segunda-feira, dia 10. E para comemorar o primeiro ano da pequena, Eliana postou uma série de fotos em seu Instagram (para lá de fofas!), além de fazer uma homenagem para a filha. Há um ano eu estava prestes a te conhecer depois de um longo período de repouso e muita entrega. Você nasceu forte, determinada e logo que saiu da barriga já veio mamar no peito. Parecia um sonho. Passou rápido demais, escreveu ela.

Mãe de Arthur, de sete anos de idade, Eliana ainda continuou a falar sobre a caçula: Hoje você já está fazendo arte pela casa e alegrando a nossa família com toda a sua simpatia. Filha, faria tudo de novo, e até mais, para ver este seu lindo sorriso todas as manhãs. E no seu primeiro aniversário te desejo coragem, força e saúde sempre. Deus te abençoe meu anjinho feliz. Um ano da Nenela, Ursinha, Manu, Manuela. Viva!!! #mariapassanafrente #obrigadaDeus #thankgod

E não é só isso. Em entrevista ao jornal Extra, a apresentadora falou sobre as dificuldades que passou para a chegada de Manuela, uma vez que ela teve que ficar afastada dos estúdios e em repouso absoluto nos últimos cinco meses de gravidez por conta de um descolamento de placenta: ? Com tantas reviravoltas em 30 anos de carreira, nada se compara ao desafio da maternidade. O que eu passei com Manuela foi forte demais. Hoje, o mundo pode desabar que, se meus filhos estiverem bem, nada me abala. A gestação da Manu me ensinou que controlar a vida é pura ilusão. Eu tinha acabado de gravar um programa maravilhoso e, no outro dia, já estava no hospital com sangramento, revela ela, que ainda falou sobre o amado: - Nossa família está completa, mas pretendemos nos casar oficialmente, só ainda não encontramos tempo. Quero uma cerimônia simples.

Eliana ainda relembrou a época em que cantava e revelou que hoje em dia é bem diferente: ? Tenho cantado só no chuveiro e para Manuela (risos). Gosto muito de cantar, mas me dedico mesma a apresentar.