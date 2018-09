Do Diário do Grande ABC



10/09/2018 | 11:09



O deficit de 654 agentes da Polícia Civil no Grande ABC, conforme denuncia o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, ajuda a compreender as razões da insegurança nas sete cidades. A falta escrivães, investigadores e papiloscopistas, para ficar apenas nas funções mais afetadas, resulta na intranquilidade que hoje incomoda os moradores da região. Não se pode combater criminosos sem gente equipada e capacitada para a tarefa. Apenas o governo do Estado, que poderia resolver a questão, parece não entender a lógica.

A situação é tão preocupante – e evidente – que até mesmo servidores graduados, antes tão reticentes nas críticas ao governo, assumem que o número reduzido de agentes prejudica o trabalho da polícia. Delegado em Ribeirão Pires, David Siena dá razão aos reclamos do cidadão. Diante da falta profissionais, ele admite, é preciso selecionar os casos que serão investigados. Que isso ocorra no Estado mais rico da federação apenas acentua o absurdo.

Delegados reconhecem publicamente os problemas porque não dá mais para tapar o sol com a peneira. Basta comparecer a qualquer departamento de polícia no Grande ABC para constatar que faltam agentes para garantir atendimento à população. A reportagem do Diário, por exemplo, não teve dificuldade alguma para encontrar contribuinte que, por três vezes, se dirigiu a uma delegacia, em Santo André, e não conseguiu registrar boletim de ocorrência pelo roubo do celular.

Exposto à falta de recursos humanos no Grande ABC, o governo do Estado tergiversa – como, aliás, tem sido costume desde que Márcio França (PSB) assumiu o Palácio dos Bandeirantes, em abril. Acena com a realização de concursos públicos sem responder o que importa: quando os aprovados começarão efetivamente a trabalhar? Diz também que investe em Segurança, argumentando que as estatísticas criminais nas sete cidades têm caído – cala-se, todavia, sobre a desconfiança dos especialistas de que a queda é justificada pela falta de agentes nas delegacias, o que impede a população de dar queixas dos crimes.