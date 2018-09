'Turma da Mônica' lançará game para consoles da nova geração

10/09/2018 | 10:44



A Turma da Mônica se prepara para retornar ao mundo dos games em breve, com o lançamento de Mônica e a Guarda dos Coelhos, que ganhou um teaser na última edição do Game XP, ocorrido entre os últimos dias 6 e 9, no Rio de Janeiro.

No game, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão precisarão unir suas forças para proteger um castelo em um reino distante, utilizando três tipos de coelhinhos mágicos de pelúcia: Sansão, Dalila e Hércules.

O jogador também poderá coletar relíquias e enfrentar vilões nos cenários que lembram o estilo de jogos retrô. Mônica e a Guarda dos Coelhos deve estar disponível para consoles como o Playstation 4 e o Nintendo Switch, além do computador, por meio da plataforma Steam.

Não é a primeira experiência de Maurício de Sousa em videogames: em 1991, a aventura Mônica no Castelo do Dragão foi lançada para Master System.