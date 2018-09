Polícia francesa abre investigação após homem ferir 7 pessoas com faca

10/09/2018 | 10:42



Autoridades francesas abriram uma investigação por tentativa de homicídio depois que um homem feriu sete pessoas em um ataque com faca na região central de Paris na noite do domingo 9, informou uma autoridade judicial nesta segunda-feira, 10. Quatro vítimas estão em estado grave.

O funcionário, que falou sob a condição de anonimato por não estar autorizado a discutir uma investigação em andamento, disse haver indícios de que o agressor era um cidadão afegão. Segundo ele, a motivação terrorista não é considerada por enquanto.

A polícia de Paris informou que uma das quatro das vítimas em estado grave corria risco de morte. As autoridades não forneceram informações sobre as identidades das vítimas, mas disseram que incluíam dois turistas britânicos.

O agressor também foi ferido e estava inconsciente quando foi preso e levado ao hospital.

Segundo a polícia local, o homem estava armado com uma faca e uma barra de metal e inicialmente atacou quatro pessoas em frente a um cinema.

Os arredores do local, às margens de um canal, ficam lotados nas noite de verão, com parisienses e turistas praticando atividades de lazer, incluindo jogos de bocha.

Uma testemunha que estava próxima ao cinema atingiu o agressor com uma bola de bocha, disse a polícia. Em seguida, o homem fugiu para uma rua próxima, onde feriu outras três pessoas. Mais tarde, ele foi dominado e desarmado por outras testemunhas no local do segundo ataque, disseram autoridades policiais. Fonte: Associated Press