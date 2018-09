Demanda doméstica fica estável no Brasil em agosto, diz Latam

10/09/2018 | 10:35



O Grupo Latam informa que a demanda doméstica no Brasil no mês de agosto ficou estável em relação ao mesmo mês do ano passado, em 2,590 milhões de passageiros por quilômetro pago (indicador RPK). Já a oferta no País cresceu 1,9%, para 3,238 milhões de assentos quilômetro disponíveis (ASK), conforme estáticas preliminares de tráfego.

No Brasil, a taxa de ocupação ficou em 80% em agosto, queda de 1,5 ponto porcentual em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O Grupo Latam apresentou no total aumento de demanda em 2,7% e de oferta em 6,3% sobre agosto de 2017.

A taxa de ocupação no mês caiu 2,8 pontos percentuais, para 81,6%. Ainda de acordo com o informe, o tráfego internacional de passageiros representou cerca de 58% do tráfego total de passageiros no mês.