Ministro da Defesa participará de conferência no México em outubro

10/09/2018 | 10:33



O ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, participará em outubro da 13ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas, em Cancún, no México. A autorização para o afastamento do País do ministro foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 10.

Segundo a exposição de motivos da viagem, Silva e Luna estará em viagem internacional no período de 7 a 11 de outubro.