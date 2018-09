Anfir: emplacamentos de janeiro a agosto sobem 52,91% ante igual período de 2017

10/09/2018 | 10:17



O número de emplacamentos de implementos rodoviários de janeiro a agosto deste ano cresceu 52,91% no mercado interno, para 55,804 mil unidades, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), na comparação com o mesmo intervalo de 2017.

No setor pesado (Reboques e Semirreboques), a alta foi de 84% e no segmento leve (Carroceria sobre Chassis), de 30,50% no mesmo período.

Em nota, a Anfir comenta que os dados, embora positivos, estão muito distantes de dez anos atrás, quando foram entregues 88,301 mil unidades de janeiro a agosto, portanto 58% abaixo.

"A crise fez recuar nosso desempenho de tal ordem que levaremos muito tempo para nos recuperarmos", afirma o presidente da Anfir, Norberto Fabris, por meio de nota, lembrando que cerca de 60% das mercadorias circulam pelo País a bordo de implementos rodoviários.