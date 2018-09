Gusttavo Lima é diagnosticado com intoxicação alimentar e fica de repouso por ordem médica

10/09/2018 | 09:11



Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do cantor sertanejo, que precisou cancelar os shows que realizaria na noite de sábado, dia 8, e no domingo, dia 9, após sofrer um mal-estar. Em comunicado publicado no Instagram, a beldade esclareceu que ele foi diagnosticado com intoxicação alimentar.

Esclarecimento: A Balada Eventos, escritório do cantor Gusttavo Lima, esclarece que o mal estar sofrido pelo artista foi provocado unicamente devido à uma intoxicação alimentar. Portanto, qualquer outra informação que aponte outra causa é inverídica. Gusttavo Lima foi examinado, medicado e passa bem. O cantor ficou em observação desde a noite de ontem, sábado, em um hospital da cidade de Belo Horizonte e teve alta pela manhã deste domingo, dia 9. No momento, ele está em Goiânia e permanece em repouso por orientação médica, diz o comunicado publicado por Andressa.

Os shows, que aconteceriam em cidades de Minas Gerais e na Bahia, serão remarcados e as novas datas ainda serão divulgadas. No Instagram, Gusttavo Lima publicou mensagens de reflexão ao divulgar um vídeo dos filhos, Samuel e Gabriel, e outra foto em que aparece cantando.

Perguntas e questionamentos. Todas sem reação.Meu travesseiro não tem sido agradável, dormir tem sido difícil, a saudade está enorme!!!, disse em uma das publicações.

Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois de fazer é gratidão. Orar sempre é comunhão. Não busque a Deus quando precisar, precisamos buscar sempre!!!, escreveu em outra postagem na rede social.