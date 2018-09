Inflação anual chinesa atinge 2,3% em agosto, maior nível em 6 meses

09/09/2018 | 23:30



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China subiu 2,3% em agosto ante igual mês do ano passado, ganhando força em relação ao ganho anual de 2,1% verificado em julho, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) do país. O resultado de agosto foi o maior em seis meses e superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 2,2%. O governo chinês tem o objetivo de manter a inflação abaixo de 3% este ano.

Em relação ao mês anterior, o CPI chinês aumentou 0,7% em agosto. Em julho, o índice havia avançado 0,3% ante junho.

O NBS também informou que o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da China registrou alta anual de 4,1% em agosto, menor que o acréscimo de 4,6% observado em junho, mas um pouco acima da previsão de analistas, de +4%.

No confronto mensal, o PPI chinês subiu 0,4% em agosto, após mostrar ligeira alta de 0,1% em julho. Fonte: Dow Jones Newswires.