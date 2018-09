Volta Ciclística é dominada por São José dos Campos

Da Redação



10/09/2018 | 07:00



A 21ª edição da Granfondo – Volta Ciclística do Grande ABC foi dominada por atletas de São José dos Campos, no Interior. Flávio Cardoso dos Santos, o Baiano, e Cristiane da Silva, ambos da Funvic, levaram suas provas da categoria elite.

A prova tem 72,4 quilômetros, partindo de Paranapiacaba e terminando no Centro de São Bernardo. Baiano completou o percurso em 1h33min31seg360, no sprint final e emocionante. O segundo lugar ficou com Marcio Bigai (ECT Taubaté) – tempo de 1h33min31seg448 –, enquanto Lauro Chaman, da Funvic), foi o terceiro, 1h33min31seg462.



Cristiane, por sua vez, se tornou bicampeã da prova do Grande ABC. Ela, que havia faturado o título em 2016, alcançou o tempo de 57min56seg748 na categoria elite feminina, que constitia em 25 voltas no circuito de 1,2 quilômetro montado na Avenida Aldino Pinotti, no Centro de São Bernardo. O vice ficou com Silvia Augusta da Silva, da Liga Sorocabana de Ciclismo, com 57min58seg558, enquanto o terceiro posto foi de Luciene Ferreira (Funvic São José dos Campos), com 57min58seg655.

“Prova boa e tradicional e sempre estou na briga, seja para ganhar ou embalar os sprintistas. Muito feliz com o resultado e com o trabalho de toda a equipe para mais este resultado positivo”, destacou o campeão Baiano, 37 anos, natural da cidade de Eunápolis, na Bahia.