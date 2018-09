Vereador de Diadema é assaltado após fazer campanha

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



09/09/2018 | 21:47



Vereador em Diadema, Paulo Bezerra (PV) foi assaltado na tarde deste domingo, por volta das 14h, no portão de casa, na Vila Nogueira.

O verde relatou ao Diário que dois rapazes, um deles armado, o abordaram no momento em que saía de casa. Ele havia cumprido agenda eleitoral antes. “Eu estava na rua fazendo campanha, resolvi ir para casa tomar um banho e, quando estava saindo com o meu carro de novo, chegaram ameaçando de me matar”, contou o parlamentar.

Segundo Bezerra, os ladrões levaram o carro do parlamentar, uma Volkswagen Saveiro 2018, sua carteira contendo cerca de R$ 400, além de documentos pessoais. "O seguro me contatou avisando que haviam encontrado meu carro próximo ao (bairro Jardim) Portinari. (Os bandidos) também largaram meus documentos na rua, próximo ao (bairro Jardim) Gazuza". "Diadema está muito perigosa", afirmou Bezerra, que é vereador da base de apoio ao prefeito Lauro Michels (PV) na Câmara.

CRIMES CONTRA POLÍTICOS

Crimes políticos no Brasil marcaram os últimos dias. Além do ataque a facada contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), na quinta-feira - está internado na UTI do Hospital Albert Einsten, na Capital, fora de perigo - o vereador Silvânio Barbosa (MDB), de Maceió (Alagoas), foi encontrado morto na manhã de sexta-feira em seu apartamento com marcas de perfurações nas costas por arma branca.

Paulo Bezerra disse não acreditar ter sido vítima de crime político. "Acredito que foi assalto normal, porque me perguntaram se eu era policial, eu disse que não", relatou, ao emendar que ainda registrará B.O nesta segunda-feira.