Bolsonaro foi ferido na barriga, mas não mudou a cabeça, diz Ciro após debate

09/09/2018 | 21:21



Três dias depois de o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) ter sido atacado com um golpe de faca no abdômen, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou que Bolsonaro "foi ferido na barriga, mas não mudou nada na cabeça".

Após participar do debate Estadão/TV Gazeta/Jovem Pan/Twitter deste domingo, 9, Ciro Gomes afirmou que se solidarizou com Bolsonaro e interrompeu sua campanha após a agressão, mas viu que os aliados do candidato do PSL não mudaram de pensamento e decidiu retomar sua agenda. "Ele foi ferido na barriga. Não mudou nada na cabeça. Então eu fui pra luta de novo", disse Ciro.

Ciro afastou a ideia de que a ausência de Bolsonaro no debate tenha impactado o desempenho dos demais candidatos. Ele afirmou que a ausência "não acrescenta muito", a não ser a falta de uma "posição de ódio" no programa.