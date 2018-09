China amplia importações de petróleo e cobre até agosto, mas reduz as de minério

09/09/2018 | 21:07



A China ampliou suas importações de petróleo e de cobre no acumulado do ano até agosto, mas reduziu as compras externas de minério de ferro no período, segundo dados preliminares divulgados pela Administração Geral de Alfândega do país.

Entre janeiro e agosto, as importações chinesas de petróleo bruto cresceram 6,5% ante o mesmo intervalo do ano passado, a 299,19 milhões de toneladas, enquanto as de cobre subiram 15%, a 3,47 milhões de toneladas. Por outro lado, as importações de minério de ferro da China diminuíram 0,5% na mesma comparação, a 709,92 milhões de toneladas.

Os dados também mostraram que a China exportou 40,22 milhões de toneladas de petróleo bruto de janeiro a agosto, 23% mais que em igual período de 2017. Com informações da Dow Jones Newswires.