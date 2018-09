Ciro não deve alterar discurso após atentado a Bolsonaro

09/09/2018 | 20:17



A campanha de Ciro Gomes (PDT) não prevê fazer alterações no discurso após o atentado contra Jair Bolsonaro (PSL), na última quinta-feira. Segundo um integrante da equipe do ex-governador do Ceará, pesquisas como o Ibope da semana passada mostram que o candidato tem tendência a crescer nos próximos dias. "Mexe quem está descontente e precisa mudar", resumiu.