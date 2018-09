Sem dicas de escalação, Tite comanda treino após folga da seleção

09/09/2018 | 20:17



Após a folga de sábado, a seleção brasileira treinou neste domingo em Washington, capital dos Estados Unidos, como preparação para mais um amistoso no país. Na terça-feira, a seleção joga contra El Salvador, o segundo compromisso da equipe após a Copa do Mundo da Rússia. Mas Tite ainda não deu dicas sobre a formação que utilizará nesse compromisso.

Na sexta-feira, a seleção venceu por 2 a 0 os Estados Unidos em amistoso disputado em New Jersey. No dia seguinte, apesar da previsão inicial de realização de um treino, Tite liberou os jogadores para um dia de folga. Neste domingo, o treinador faz um treino regenerativo com o elenco, preocupado em evitar lesões.

Depois da vitória contra os Estados Unidos, a expectativa é de que Tite ouse mais na escalação do time e utilize jogadores novatos. Em New Jersey, o time que enfrentou a seleção dos EUA era formado por dez atletas que fizeram parte da equipe que jogou a Copa da Rússia.

O treino deste domingo foi mais longo para os jogadores que ficaram na reserva em New Jersey, que entraram antes em campo, reforçando a expectativa de que Tite altere a composição dos titulares no amistoso terça-feira, algo que deverá ficar mais claro na atividade desta segunda. No trabalho, os titulares só fizeram atividade física, enquanto os reservas trabalharam com bola.

VISITA - O inglês Wayne Rooney, atualmente no D.C. United, visitou o hotel da seleção neste domingo e posou ao lado de Neymar e Andreas Pereira, seu ex-companheiro de Manchester United.