No debate, Boulos usa adesivo em memória de 6 meses sem Marielle

09/09/2018 | 19:23



Membros do Psol disseram que o sticker que Guilherme Boulos usa na camisa não tem relação com o atentado sofrido por Jair Bolsonaro (PSL) na semana passada. Segundo eles, o adesivo é em memória aos seis meses da morte de Marielle Franco, vereadora do partido no Rio de Janeiro.

O atentado contra Bolsonaro foi cometido por um ex-militante do Psol, Adélio Bispo de Oliveira. O tema foi alvo indiretamente de uma das perguntas do segundo bloco a Boulos.

O presidente do Psol, Juliano Medeiros, comemorou o desempenho de seu candidato no Twitter durante o debate. "Sempre um desempenho desproporcional", disse. Boulos apareceu como o segundo mais comentado da rede social.