Campanha de Ciro avalia que debate Sem Bolsonaro ficou "sem foco"

09/09/2018 | 19:20



Com a ausência do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) no debate entre candidatos ao Planalto neste domingo, integrantes da campanha de Ciro Gomes (PDT) dizem nos bastidores que o confronto ficou "sem foco" nos dois primeiros blocos.

De acordo com um dos coordenadores da campanha do pedetista, os candidatos tiveram todo cuidado ao expor sua oposição a Bolsonaro e evitaram falar, por exemplo, que o candidato do PSL poderia ter sido vítima de um atentado mais grave se o porte de armas que defende estivesse liberado.

Para o entorno de Ciro, o principal prejudicado no quadro é Geraldo Alckmin (PSDB), que estava adotando um discurso de críticas a Bolsonaro na TV antes da agressão contra o nome do PSL, em Minas Gerais, na ultima quinta-feira.

A campanha comemorou a liderança de Ciro nas menções ao debate entre usuários do Twitter, apostando que a maioria das manifestações está sendo positiva ao candidato do PDT.