No debate, Ciro "pede" para responder sobre ataque a Bolsonaro

09/09/2018 | 19:16



O presidenciável Ciro Gomes (PDT) pediu para responder a uma pergunta sobre o ataque a Jair Bolsonaro (PSL) no debate Estadão/TV Gazeta/Jovem Pan/Twitter deste domingo, 9. Quando a jornalista Vera Magalhães destinou uma pergunta sobre polarização a Guilherme Boulos (Psol) e foi impedida de pedir que Alvaro Dias (Podemos) comentasse, Ciro fez um gesto de "vem" com as mãos para a jornalista, que acabou escolhendo Henrique Meirelles (MDB) para comentar.