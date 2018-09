Alckmin critica Marina por ter saído do PT só em 2008

09/09/2018 | 19:08



Os candidatos ao Planalto pela Rede, Marina Silva, e pelo PSDB, Geraldo Alckmin, travaram um embate sobre os casos de corrupção envolvendo o PT e também os tucanos. Questionado por jornalista como Alckmin pretende se diferenciar do PT, visto que nomes do seu partido também estão envolvidos em investigações de corrupção, o tucano se defendeu: "Aécio (Neves, ex-presidente do PSDB e investigado) não foi julgado", disse, em comparação ao caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em segunda instância. Segundo Alckmin, a diferença entre os dois partidos é que ele "não passa a mão na cabeça de ninguém".

Na réplica, Marina Silva afirmou que O PT e o PSDB são "faces da mesma moeda". "Ambos estão envolvidos em casos de corrupção. O que diferencia Aécio dos demais é o fato de ter foro privilegiado". A candidata destacou também que os esquemas de corrupção ganharam força nos governos do PT.

Alckmin aproveitou a tréplica para criticar a ex-senadora por sua antiga relação com o PT. "Ela (Marina) teve 20 anos no PT. Em 2006 tivemos um mensalão e ela não saiu do PT. Só saiu em 2008", argumentou.