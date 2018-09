Debate/Estadão: empatados em pesquisa, Marina e Ciro polarizam em 1º bloco

09/09/2018 | 18:49



Os candidatos Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT) buscaram polarizar no primeiro bloco do debate Estadão/TV Gazeta/Jovem Pan/Twitter. Os dois estão numericamente empatados em segundo lugar na mais recente pesquisa Ibope, com 12% das intenções de voto.

Em uma pergunta sobre educação, Ciro evocou os números da área no Ceará. Marina respondeu dizendo ser necessário ampliar a atenção à educação pública.

Na pergunta seguinte, Marina usou dados sobre a segurança pública cearense para atacar Ciro. "No nosso querido Ceará, o número de homicídios dobrou nos últimos 10 anos. É impossível enfrentar esse problema sem o governo federal. Qual sua proposta para o grave problema da violência que ceifa 63 mil vidas por ano?", afirmou a candidata da Rede.

Ciro se esquivou e disse que, se eleito, vai criar um sistema único de segurança no País. "O que enfrenta a violência de fato é uma polícia técnica, científica, para se infiltrar, mapear, investigar e cortar a cabeça das facções criminosas", afirmou.

O pedetista aproveitou ainda para criticar indiretamente Geraldo Alckmin (PSDB). Para o pedetista, o problema da segurança pública brasileira se deve à atuação de facções criminosas paulistas e do Estado do Rio de Janeiro.