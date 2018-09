Com gol de estreante, Alemanha vira no fim e vence amistoso contra o Peru

09/09/2018 | 18:38



A seleção alemã venceu o Peru de virada por 2 a 1 em amistoso disputado neste domingo, em Dresden, na Alemanha. Os visitantes saíram na frente com Luis Advíncula, mas Julian Brandt e o estreante Nico Schulz garantiram a vitória dos anfitriões.

A equipe comandada pelo técnico Joachim Löw vinha de empate sem gols com a França, em Munique, em duelo válido pela primeira rodada da Liga das Nações. Os dois jogos marcam o início do processo de renovação da seleção que decepcionou e foi eliminada na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia.

A seleção peruana abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Advíncula deixou o marcador para trás e bateu na saída do goleiro. A reação veio três minutos depois. Julian Brandt recebeu de Toni Kroos e mandou para as redes deixando tudo igual.

Os alemães seguiram melhor na partida e o goleiro peruano evitou a virada por duas vezes ao defender os chutes de Reus e Gundogan. Os visitantes voltaram a assustar no segundo tempo com Farfán por duas ocasiões, mas foram para fora. Na primeira de cabeça e na outra após passe de Advíncula.

O gol da vitória só foi sair aos 40 minutos. E veio dos pés de um dos jogadores que fazia sua estreia pelo time principal. O meia Nico Schulz, de 25 anos, que atua pelo Borussia Mönchengladbach, recebeu na entrada da área pela esquerda e bateu cruzado rasteiro. A bola passou sob Gallese e entrou. Também fizeram o primeiro jogo pela Alemanha o zagueiro Thilo Kehrer, do Paris Saint-Germain, e o meia Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.