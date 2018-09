América-MG empata com Ceará em casa e segue distante da zona da degola

09/09/2018 | 18:26



O América Mineiro mais uma vez segurou um rival na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time comandado por Adilson Batista empatou por 0 a 0 com o Ceará, no Independência, pela 24ª rodada.

Apesar das vaias da torcida, o resultado acabou sendo bom para o time mineiro, que mantém distância para o descenso. O América-MG tem 30 pontos, contra 24 do Ceará, que não conseguiu engatar a terceira vitória consecutiva na competição e ainda está na zona da degola.

Vivendo um grande momento no campeonato, com vitórias em cima do Flamengo (1 a 0) e Corinthians (2 a 0), o Ceará ousou mais durante o primeiro tempo. O time cearense pressionou, mas deu o contra-ataque para o América-MG, que chegou a tentar aproveitar, como no chute de Wesley, na trave de Diogo Silva.

Apesar de ter mais posse de bola e buscar o jogo, o Ceará parou na forte marcação do time mineiro e não conseguiu transformar o volume em gol. Não que tivesse validade. Aos 46 minutos, Edinho recebeu dentro da área e cabeceou para o fundo das redes, mas o árbitro assinalou impedimento e anulou o lance.

O Ceará voltou ainda melhor para o segundo tempo e logo de cara ficou muito perto de abrir o placar. Juninho Quixadá fez fila na defesa adversária e tocou para Felipe Azevedo. O atacante chutou e só não marcou porque Messias tirou em cima da linha.

Após o susto, o América foi crescendo na partida, mas sem ser muito eficaz. Lisca tentou responder colocando Arthur. Com um centroavante, o Ceará apostou em jogadas aéreas. O duelo, no entanto, caiu de produção e as chances ficaram cada vez mais escassas. No final, o time mineiro ainda tentou um abafa, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Vitória no sábado, às 16 horas, no Castelão, em Fortaleza. No dia seguinte, às 11 horas, o América-MG visita o Botafogo no Engenhão, no Rio.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 0 CEARÁ

AMÉRICA-MG - Fernando Leal; Norberto, Paulão, Messias e Carlinhos; Leandro Donizete, Wesley (Wesley Pacheco), David e Giovanni (Lincoln); Luan e Rafael Moura (Matheusinho). Técnico: Adilson Batista.

CEARÁ - Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Edinho, Richardson, Pedro Ken (Arnaldo) e Calyson; Felipe Azevedo (Arthur) e Juninho Quixadá (Ricardinho). Técnico: Lisca.

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

CARTÕES AMARELOS - Wesley Pacheco (América-MG); Tiago Alves (Ceará).

RENDA -R$ 36.625,00.

PÚBLICO - 4.348 torcedores.

LOCAL - Independência, em Belo Horizonte (MG).