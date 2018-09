Mr. Catra morre em São Paulo, aos 49 anos

09/09/2018 | 18:15



O cantor e funkeiro MC Catra, 49 anos, morreu na tarde desde domingo, em São Paulo. Wagner Domingues Costa, seu nome de batismo, estava internado no Hospital do Coração (HCor), na capital paulista. Ele lutava contra um câncer gástrico. Ele deixa três mulheres, 32 filhos e quatro netos.

"É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do amigo e cliente Wagner Domingues Costa o Mr Catra, que nos deixou na tarde deste domingo, 9, em decorrência de um câncer gástrico. O cantor e compositor estava internado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, e já vinha lutando contra a doença", informou o hospital. A assessoria de imprensa também lamentou: "Neste momento de sofrimento, agradecemos o carinho, cuidado e compreensão dos amigos da imprensa, e pedimos, gentilmente, para que respeitem o momento de tristeza da família".

Catra teve um diagnóstico de câncer no estômago em 2017. Ele disse então que iria parar de fumar e de beber a partir daquele momento, às vésperas de começar a realizar suas sessões de quimioterapia.