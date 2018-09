Ator pornô que queria sexo com Pabllo Vittar e Lucas Lucco posta mensagem que recebeu da drag e fãs piram nos comentários

09/09/2018 | 18:11



O ator pornô Tim Kruger causou o maior rebuliço no Twitter na tarde deste domingo, dia 9. O alemão que já havia proposto fazer sexo a três com Pabllo Vittar e Lucas Lucco após assistir o clipe da música Paraíso, em que os brasileiros aparecem juntos, publicou um print da tela de seu celular tampando uma mensagem de Vittar no Instagram.

Os fãs da cantora Pabllo foram à loucura quando viram o tweet de Kruger! Não faltaram memes e nem nem torcida para a formação de um possível casal. Um fã comentou:

Tá de esquema né, gata?! @pabllovittar

O babado não para por aí! Em seguida, a própria Pabllo Vittar respondeu o comentário da fã com risadas.

Outros seguidores desconfiam da existência de vídeos íntimos entre os dois:

Se tem print tem vídeo!

Todos ficaram curiosos para saber qual foi a mensagem que Pabllo Vittar enviou para Tim. E você, o que você acha que estava escrito na mensagem?