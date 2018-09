Briga entre Nicki Minaj e Cardi B não chegará às autoridades

09/09/2018 | 18:11



Após muitas polêmicas envolvendo uma suposta rixa entre Nicki Minaj e Cardi B, as rappers chegaram aos finalmentes, provaram que não se tratava somente de boatos e protagonizaram uma briga daquelas. O assunto repercutiu e apesar das opiniões ainda estarem divididas, o TMZ revelou que Minaj não prestará queixa contra Cardi!

Como você pôde acompanhar no ESTRELANDO a estrela de Anaconda e a de Boldak Yellow foram filmadas no meio de uma briga. No vídeo divulgado na internet vemos Cardi fora de controle enquanto Nicki se protegia atrás de seus seguranças. Do ângulo da filmagem, realmente dá a entender que B foi a primeira atacar.

Após muita polêmica, TMZ revelou que, de acordo com algumas fontes, A dona de Chun-Li não pretende prestar queixa já que ela e seus seguranças saíram ilesos. Segundo o veículo, ela não vê razão para prestar um boletim e continuar com o drama.

Contudo, alguns fãs saíram em defesa de Cardi já que, de acordo com um desabafo da mesma em seu Instagram, ela acusou Nicki de chantagear outros cantores para não fazerem parcerias com a outra jovem. E mais, de acordo com Cardi, Minaj ainda teria falado de sua filha, Kulture, o que fez com que B perdesse a cabeça.

A briga ainda rendeu um galo daqueles em Cardi, que de acordo com outros vídeos, teria sido causado por Nicki que deu um soco no rosto tão forte na outra cantora que saiu com a mão machucada!