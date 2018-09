Roberto Marinho Neto, namorado de Fiorella Mattheis, é assaltado em Ipanema

09/09/2018 | 18:11



Roberto Marinho Neto e Fiorella Mattheis estavam passeando na orla da Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, dia 9, quando tomaram um susto daqueles.

De acordo com Léo Dias, enquanto caminhavam foram surpreendidos quando um jovem puxou cordão de ouro que Roberto usava e e saiu correndo. O empresário deixou a namorada com os animais e os seguranças, e correu atrás do assaltante.

Segundo o colunista, a atriz, que estava muito assustada, foi tranquilizada pelos pedestres que passavam e viram o ocorrido.