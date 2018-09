Janet Jackson fala sobre beleza, auto estima e processo de aceitação

09/09/2018 | 18:11



Poder, confiança e felicidade, essa são algumas das palavras que definem o que torna uma mulher bonita para Janet Jackson. Aos 52 anos de idade, Janet tem beleza para dar e vender. A cantora é a capa da revista americana InStyle de outubro de 2018, e contou em entrevista para o veículo que nem sempre se sentiu à vontade com seu corpo, e que a aceitação veio com as com experiências que a fizeram amadurecer:

- Muito disso tem a ver com a experiência, com envelhecer. Compreensão, percebendo que não há apenas uma coisa que é considerada bonita. Bonito vem em todas as formas, tamanhos e cores.

A estrela lembrou da primeira vez que usou maquiagem:

- Eu acho que eu tinha oito ou nove anos de idade, porque eu estava trabalhando. Então eles tinham que me maquiar para alguns shows, mas eu não prestei muita atenção nisso até eu completar 13 anos de idade.

Ainda falando sobre sua adolescência, a irmã de Michael Jackson contou que não queria ir em seu primeiro encontro com um rapaz:

- Eu lembro de ir a um encontro com alguém, e de não querer ir. Minha família queria que eu fosse. Ele era fofo mas era muito mais velho que eu. Eu não estava afim de sair com meninos naquela época.

Janet revelou que não se sentiu sexy até os 30 anos de idade:

- Eu tive alguns relacionamentos ruins e finalmente voltei para mim. Eu fui à terapia, que foi sobre encontrar aquilo que você gosta em si mesma. A realização de saber que você não é tão ruim no final de tudo. Não estou dizendo que você é ótima ou a melhor, mas que você não é tão ruim quanto imaginava.

A terapia ainda ajudou Jackson a gostar de ser fotografada, pois antes não era algo muito legal de se fazer mas que hoje ela lida muito melhor com isso, revelou. Ao ser questionada sobre qual foi a maior loucura da beleza que ela já seguiu, Janet falou sobre seus piercings mas não revelou todos os lugares em que já teve e caiu na gargalhada:

- Bem, não foi uma loucura para mim porque eu ainda gosto. Apesar de eu não ter mais piercings, eu sinto falta de alguns. Eu furei meu septo, mamilos. O que mais eu furei? Eu furei alguns lugares, digo... Eu não posso contar.

Ela ainda falou que não tem mais piercings, até tem vontade mas hoje em dia tem medo.

Jackson disse que gosta da hora de arrumar o cabelo e de se maquiar porque na maioria das vezes ela acaba cochilando, mas que não gosta de todo o processo de ficar pronta para eventos ou premiações:

- Eu gosto do final, de como você fica bonita. Mas eu mal posso esperar para tirar tudo e ir para a cama.

A cantora contou que o momento em que mais se sente ela mesma é quando está com a família e amigos:

- Acampar, fazer um churrasco... Minha mãe é quem geralmente reúne todo mundo.