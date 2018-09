Logo após término com ex marido, Mel B teria passado uma noite com Zac Efron!

09/09/2018 | 18:11



É fato que o divórcio de Mel B e as consequências dele estão deixando todo mundo de queixo caído. Após um dos amigos da ex Spice Girl revelar que ela teria se envolvido com dezenas de homens depois de se separar do marido, e ela assumir que de fato precisou de um tempo para, digamos, desopilar, um nome tem dado o que falar.

De acordo com o The Sun, Mel B teria se envolvido com ninguém mais, ninguém menos que Zac Efron! O veículo revelou que a beldade teria vivido uma noite de paixão ao lado do galã e que ela acha o corpo dele incrível (não é só você, Mel!).

Porém, ainda de segundo a publicação o quase affair teria durado apenas uma noite! Essa é apenas uma das polêmicas que surgiram após o divórcio de Mel B e Stephen Belafonte.