Anfitriãs do Mundial de Vôlei, Itália e Bulgária vencem com facilidade na estreia

09/09/2018 | 16:38



As seleções da Itália e da Bulgária, anfitriãs do Mundial de Vôlei, estrearam com vitória tranquila neste domingo. O time italiano não tomou conhecimento do Japão e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/21 e 25/23, em Roma, pela primeira rodada do Grupo A. Os búlgaros bateram a Finlândia por 25/21, 25/19 e 25/22, em Varna, pelo Grupo D.

Três vezes campeã do mundo (1990, 1994 e 1998), a Itália teve como principais destaques da partida Ivan Zaytsev, que marcou 13 pontos e Juantorena, que anotou 11. Os italianos voltam a jogar agora na próxima quinta-feira, às 16h15 (de Brasília), contra a Bélgica. Completam ainda a chave, a Argentina, a Eslovênia e República Dominicana.

A Bulgária teve como principais pontuadores Valentin Bratoev, que colocou 15 bolas na quadra adversária e Nikolay Uchikov, que fez 12 pontos. A equipe Bulgária fará o segundo jogo contra Porto Rico, na sexta-feira, às 14h40.

A seleção brasileira está no Grupo B e estreia na competição contra o Egito, na quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), na cidade búlgara de Ruse. Também estão na chave do Brasil a Holanda, o Canadá, a França e a China.

A equipe nacional tem três títulos mundiais. Venceu em 2002, na Argentina, no Japão, em 2006, e na Itália, em 2010. Na última disputa, em 2014, o País terminou em segundo lugar e perdeu a final para a Polônia, que foi o anfitrião.