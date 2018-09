Serena Williams é multada em R$ 70 mil por violar regras na final do US Open

09/09/2018 | 14:25



A norte-americana Serena Williams foi multada em US$ 17 mil (R$ 70 mil) neste domingo por três infrações ao código de conduta durante a final do US Open em que perdeu para a japonesa Naomi Osaka por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

A organização do torneio informou que US$ 10 mil são referentes a "abuso verbal" ao árbitro Carlos Ramos, US$ 4 mil por uma advertência após ter recebido orientações de seu treinador e US$ 3 mil por quebrar sua raquete. O valor total será descontado de seu prêmio de US$ 1,85 milhão (R$ 7,5 milhões) pelo vice-campeonato.

A principal punição vai de acordo com o artigo III, seção P, em que define abuso verbal quando um atleta faz declaração ofensiva a um árbitro, rival, patrocinador, torcedor. De acordo com a regra, o atleta pode ser multado em até US$ 20 mil por cada infração.

Durante a partida, por conta da discussão com o árbitro Carlos Ramos, Serena perdeu um game no segundo set, que acabou sendo decisivo para sua derrota. Osaka abriu 5 a 3 de vantagem. Serena ainda conseguiu confirmar seu saque, mas depois a japonesa fechou o jogo e alcançou sua primeira taça de um Grand Slam.