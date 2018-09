Eduardo Bolsonaro diz que família vai se reunir com chefe da PF nesta 2ª feira

09/09/2018 | 14:17



A família de Jair Bolsonaro (PSL), candidato à Presidência nas eleições de 2018, vai se reunir com o diretor da Polícia Federal, Rogério Galloro, nesta segunda-feira (10). Os filhos Flávio e Eduardo vão a Brasília para o encontro.

Eduardo disse hoje, a jornalistas que estavam no Hospital Albert Einstein onde está internado o presidenciável, que Galloro voltou de viagem aos Estados Unidos por conta do ataque sofrido por Jair Bolsonaro na quinta-feira (6) em Juiz de Fora (MG).

"Vamos bater um papo para saber o que pode ser feito em relação à segurança", disse Eduardo neste domingo. Ele ressaltou que seu pai "faz questão do contato com o povo" e, com isso, a segurança dele fica ainda mais difícil. Ao mesmo tempo, Eduardo ressaltou que seu pai está exposto a um nível de periculosidade muito maior agora, o que exige proteção redobrada.

Eduardo disse que "não é conveniente" um atentado contra ele ou outro familiar de Bolsonaro. "Se você tirar o lado emocional e analisar racionalmente, é mais intenção de voto para o Jair Bolsonaro. Geraria mais comoção me matar, por exemplo."

Bolsonaro tem segurança da PF e de amigos policiais que fazem a proteção de forma gratuita, disse seu filho. O agressor sabia desse forte esquema de segurança, e mesmo assim tentou assassinar o militar, ressaltou Eduardo. "Você vê que não é algo racional."