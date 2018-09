Em Nova York, Bruna Marquezine busca almoço de pijama: Ninguém nem te olha

09/09/2018 | 13:11



Após prestigiar Neymar na última sexta-feira, dia 7, no jogo da seleção brasileira contra os EUA no estádio Metlife, em Nova Jersey, Bruna Marquezine desembarcou em Nova York. No último sábado, dia 8, a atriz fez uma declaração de amor pela cidade nos Stories e contou que foi buscar seu almoço vestindo pijamas e ninguém reparou isso:

- Eu amo Nova York e eu sempre vou amar porque você pode ir buscar seu almoço de pijama e ninguém repara em você, ninguém nem te olha.

Apesar do pijama simples, a atriz estava usando um par de chunky sneakers, um modelo de tênis enorme que vem fazendo o maior sucesso da Louis Vuitton, que custa 1.090 dólares, cerca de 4.500 reais. Marquezine ainda levava na cabeça óculos retrô Les Specs.