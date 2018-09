Fabiana Justus anuncia gravidez e Roberto Justus será avô de gêmeas

09/09/2018 | 12:11



Roberto Justus será vovô outra vez! Fabiana Justus anunciou que está grávida pela primeira vez. No Instagram, a influencer digital, que comemorou seus 31 anos de idade na noite do último sábado, dia 8, em uma festa com a família toda reunida, revelou que está à espera de duas meninas, fruto do relacionamento com o marido Bruno Levi D'Ancona.

Me belisca, que eu acho que tô sonhando! Essa é o aniversário mais especial da minha vida até hoje. Sabe aquela coisa que você planeja, desde pequena? Pois bem, eu sempre sonhei em ser mãe! Planejei na minha cabeça curtir bastante meu casamento, e, achei que quando eu quisesse, era só liberar e pronto... realizaria esse sonho! Mas a primeira coisa que eu aprendi com a maternidade já foi uma lição muito valiosa. Que a gente não planeja nada! Que não temos controle de nada! Que as coisas vão acontecer quando tem que acontecer... e o melhor... que pode ser ainda mais incrível do que a gente sonhou! E hoje, estou explodindo de alegria e emoção, escrevendo esse post... pois Deus nos presenteou em dose dupla! E eu só rezo para que tenham muita saúde e agradeço por essas bençãos que estão dentro de mim! @brunodancona, não vejo a hora de vivermos mais essa aventura juntos! Meu maior companheiro, o amor da minha vida!!!

No YouTube, Fabiana ainda publicou um vídeo revelando detalhes da gravidez, inclusive o sexo dos bebês, que serão duas meninas. A loira é fruto do relacionamento de Roberto Justus com Sacha Chryzman. Além dela, Justus ainda é pai de Ricardo Justus, Luiza Justus e Rafaella Justus. Ele se tornou avô pela primeira vez no início deste ano quando Ricardo teve seu primeiro filho, Arthur.