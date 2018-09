Deborah Secco imita Anitta no intervalo das gravações de Segundo Sol!

09/09/2018 | 12:11



Quando estão no ar, os atores têm muito trabalho nas gravações de novelas. Mas isso não significa que eles não se divertem nos bastidores! Durante a maior parte de seu tempo Deborah Secco está interpretando a personagem Karola, de Segundo Sol. Porém, em um intervalo que entre uma gravação e outra, a atriz resolveu representar outra pessoa.

De roupão, tênis e bobs nos cabelos, Deborah convidou as funcionárias da Globo Shirley e Cleyde, para dançarem com ela uma música de Anitta. As três gravaram um vídeo dançando a coreografia da música Bang, e postaram no Instagram da atriz: <

i>Shirley e Cleyde, minhas bailarinas. escreveu a atriz na legenda da publicação.