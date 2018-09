Estável, Bolsonaro tem nítida melhora clínica e laboratorial, diz boletim médico

09/09/2018 | 11:35



O candidato à Presidência, Jair Bolsonaro (PSL), permanece "estável e apresenta nítida melhora clínica e laboratorial, sem nenhuma evidência de infecção", informou há pouco boletim médico divulgado na manhã deste domingo, 9, pelo Hospital Albert Einstein.

Bolsonaro seguirá internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, segundo o boletim, com "jejum oral, recebendo nutrientes por via endovenosa".

O quadro abdominal de Bolsonaro apresentou melhora nas últimas 24 horas, informa o boletim médico, destacando que o paciente tem tido progresso no tempo de permanência fora do leito e caminhada. Um novo boletim será divulgado às 18h deste domingo, 8.

Bolsonaro está internado desde sexta-feira,7, no hospital na Zona Sul de São Paulo, em recuperação depois de ter levado uma facada durante campanha em Juiz de Fora (MG), na quinta, 6.

O clima nesta manhã é tranquilo na porta do Albert Einstein, com a presença de alguns poucos simpatizantes do militar, que só está autorizado a receber visitas da família. Já a imprensa tem presença maciça em frente ao hospital. A expectativa é que mais simpatizantes de Bolsonaro cheguem ao longo do dia.