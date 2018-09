Anitta faz primeiro show solteira e rotina da cantora teria motivado a separação

09/09/2018 | 11:11



O término do casamento entre Anitta e Thiago Magalhães veio à público no último sábado, dia 8, mas a cantora continuou seguindo sua agenda de trabalho normalmente. Na mesma noite, ela se apresentou na 12ª edição do Rodeio de Itu, que aconteceu na Arena Itu, no interior de São Paulo.

Essa foi a primeira apresentação que a cantora realizou depois de confirmar o término com Thiago. No palco, a cantora surgiu com um body de veludo com uma jaqueta dourada e caprichou nas coreografias, para o delírio do público. Ela cantou seus principais sucessos como Medicina, Vai Malandra, Downton e ainda rebolou até o chão ao som de Movimento da Sanfoninha. No Instagram, ela revelou que estava acompanhada por duas amigas antes de realizar o show em Itu.

Embora Anitta não tenha dado detalhes sobre o término do relacionamento, o colunista Léo Dias, do jornal O Dia e que está produzindo a biografia não-autorizada da cantora, divulgou que a rotina puxada da beldade teria motivado a separação. Thiago tinha planos de ter uma vida mais tranquila, bem longe dos holofotes e da agitação da vida de artista que Anitta leva.

O empresário queria constituir uma família, ter filhos e a presença da mulher em casa. Os dois, quando ainda estavam juntos, até teriam se mudado de casa para buscar mais privacidade. A cantora teria prometido ao amado que iria parar a carreira daqui a um tempo e priorizar o relacionamento, mas enquanto isso não acontecesse ele teria que acompanhar o ritmo frenético do trabalho dela. No entanto, ele teria cansado da situação e Anitta teria perdido o encanto por ele, culminando na separação.