Morre mãe do prefeito de São Caetano

Do Diário OnLine



09/09/2018 | 11:12



Atualizada às 11h47

Morreu na manhã deste domingo (9) Cleide Auricchio, mãe do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB). Ela tinha 82 anos e veio a óbito devido a complicações ligadas ao mal de Alzheimer.

Em nota, a Prefeitura informou que o velório será realizado a partir das 13h, no Velório Municipal. Já o enterro está marcado para as 17h30, no Cemitério São Caetano.