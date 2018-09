Ariana Grande homenageia o ex-namorado Mac Miller após morte

09/09/2018 | 10:11



Ariana Grande quebrou o silêncio após a morte do ex-namorado, Mac Miller, que foi encontrado morto na última sexta-feira, dia 7. De acordo com o TMZ, o rapper, que tinha um passado de vício em substâncias ilícitas, teria sofrido uma overdose em sua casa em San Fernando Valley, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

No Instagram, a cantora publicou uma foto do rapper, em preto e branco. Sem qualquer legenda, Ariana também bloqueou a permissão de comentários em suas publicações, já que vinha recebendo uma série de ataques após a morte do rapaz vir à público. A imagem já recebeu mais de oito milhões de curtidas.

Atualmente, ela está noiva de Pete Davidson, que também não se manifestou desde a morte de Mac Miller. Quando Ariana e Miller terminaram, em maio deste ano, a beldade chegou a declarar que vivia em um relacionamento tóxico e que não era mãe ou babá de ninguém. Dias após o fim da relação, o músico se envolveu em um acidente de carro e acabou sendo preso após confessar que dirigia sob influência de entorpecentes.

A causa da morte de Mac Miller não foi confirmada até o momento, mas a família já se pronunciou a respeito: Malcolm McCormick, conhecido e adorado pelos fãs como Mac Miller, faleceu tragicamente aos 26 anos de idade. Ele era uma luz brilhante neste mundo para sua família, amigos e fãs. Obrigado por suas orações. Por favor, respeitem nossos privacidade. Não há mais detalhes sobre a causa de sua morte neste momento, disse em comunicado.