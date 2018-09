Obituário - 9 de setembro de 2018

Ademir Medici

09/09/2018



Santo André



Zulmira Jannoni de Arruda, 98. Natural de Morungaba (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Antonia Soares Berti, 93. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Luiz Tondato, 89. Natural de Guarantã (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 7. Memorial Phoenix.



Elza de Oliveira Pinheiro, 87. Natural de Caeté (MG). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 7. Crematório Jardim da Colina.



Altina Ana Cardoso de Souza, 86. Natural de Riacho de Santana (BA). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 7, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luiza Cândido, 85. Natural de São Carlos (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 7, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Vanduir Bezerra de Lima, 82. Natural de Belém (PB). Residia na Vila Brasílio Machado, em São Paulo (SP). Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Alves da Silva, 77. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Alba, em São Paulo (SP). Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Francisco Carmona Parra, 74. Natural de Promissão (SP). Residia na Vila São João, em Promissão (SP). Comerciário. Dia 7, em Santo André. Cemitério Municipal de Promissão (SP).



Carlos Alberto dos Santos, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 7. Autônomo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires



São Bernardo



Nella Cassettari Oneda, 92. Natural de Paranapiacaba. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.



Lucinda Ferreira Gama, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Pensionista. Dia 7, em Santo André. Cemitério São Paulo, em São Paulo (SP).



Maria Aparecida Marchesim Ciconello, 92. Natural de Brotas (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.



Maria de Lurdes Gardes Galindo, 86. Natural de Campinas (SP). Residia no Bosque da Saúde, em São Paulo (SP). Dia 7. Cemitério da Paulicéia.



Santino Morassi, 84. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.



Nelson Hunhei Fukuti, 67. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.



Rivaldo Alves dos Santos, 59. Natural de Pesqueira (PE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.



Josefa Maria dos Santos, 57. Natural de Arapiraca (AL). Residia no DER, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.



Rogério Santos, 39. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.



São Caetano



Primo Busatto, 87. Natural de São Caetano. Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.



Diadema



Maria Libania da Silva, 94. Natural de Campo Alegre (AL). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.



Milton Caetano, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Jardim da Colina.



Walter Andrade de Mello, 81. Natural de Três Pontas (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal.



José Ari Carioca, 76. Natural de Fortaleza (CE). Residia na Cidade Júlia, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.



Rosalina Rodrigues da Silva, 68. Natural de Pacaembu (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Mauá



Iraci Prazeres Lourenço da Silva, 74. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Elísio Carlos dos Santos, 72. Natural de Salvador (BA). Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Severina de Freitas Laurito Rodrigues, 69. Natural de Quatá (SP). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Antonio Paulo, 67. Natural de Tupi Paulista (SP). Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Maria de Fátima Alves Monteiro, 64. Natural de Crateús (CE). Residia no Centro de Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Gledson Kenji Tedeschi, 44. Natural de Mauá. Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.



Antonio Carlos Ferreira, 43. Natural de Amargosa (BA). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Pedro Donizeti Eduardo, 55. Natural de Pedranópolis (SP). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



Maria da Conceição Dornelas, 65. Natural de Orizânia (MG). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Auxiliar de cozinha. Dia 7, em Santo André. Cemitério São José.



Creusa de Araujo Rodrigues, 63. Natural de São Gonçalo dos Santos (BA). Residia no bairro Santo Bertoldo, em Ribeirão Pires. Dia 7, em Mauá. Cemitério São José.