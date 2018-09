ANTT afirma que 31 empresas estavam com frete inferior ao piso neste sábado

08/09/2018 | 18:59



A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulgou na noite deste sábado, 8, um balanço do início das operações para fiscalizar o cumprimento do Piso Mínimo do Frete, realizadas em vários Estados neste sábado. Ao todo, foram fiscalizados 101 veículos hoje, com 15 autuações referentes ao pagamento eletrônico do frete (PEF); 38 de vale pedágio; 23 referentes ao RNTRC (Registro Nacional do Transportador).

Segundo a ANTT, foram flagradas 31 empresas praticando frete inferior ao piso e 150 caminhoneiros receberam orientações sobre a Resolução 5828/ANTT, que institui a notificação pelo descumprimento do piso mínimo do frete.

De acordo com a agência reguladora, as fiscalizações estão ocorrendo em Santos (SP), Paranaguá (PR), Itajaí (SC), Santana do Livramento (RS), Porto de Rio Grande (RS). Essas averiguações sobre o valor do frete estão sendo incorporadas à rotina de fiscalização da ANTT.