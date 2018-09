Em vídeo, Ana Furtado manda recado pede para que seus fãs não se preocupem

08/09/2018 | 18:11



Após revelar ter feito sua última sessão de quimioterapia, Ana Furtado postou um vídeo em seu Instagram no qual agradece o apoio de seus fãs e pede para que eles não se preocupem.

A apresentadora pegou todos de surpresa ao anunciar que estava enfrentando uma batalha contra o câncer e além do apoio de seus familiares, ela pode contar com o apoio de centenas de pessoas no Brasil inteiro.

Por isso, após a última sessão ela resolveu mandar um recado por meio de um vídeo:

Que saudade que eu estou de vocês! Olha só, estou bem, me recuperando muito bem dos meus tratamentos, não quero que vocês se preocupem! Mas estou mais quietinha, mais resguardada para voltar com tudo! Um beijo muito grande para vocês e quero agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas, todas que rezam por mim, que me mandam energia positiva e estão torcendo pela minha recuperação e pela minha cura. Para vocês, meu muito obrigada e um beijo muito especial no coração, finalizou.

Estamos todos torcendo pela recuperação de Ana!